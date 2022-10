Auto si schianta su una casa: intera famiglia distrutta, muore la mamma e i 3 figli di 2, 10 e 12 anni, gravissimo il padre

Domenica di sangue per una famiglia, distrutta in un terribile incidente: muore la mamma e i tre figli, gravissimo il padre



È accaduto intorno alle 20 di ieri, domenica 30 novembre, sulla via Emilia nel comune di Villa Gaida, frazione di Reggio Emilia (Parma). Secondo una prima ricostruzione, una famiglia di cinque persone di origini albanesi, padre, madre e i loro tre figli di 2, 10 e 12, viaggiavano su una Mercedes classe A in direzione Parma, quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una casa disabitata all’altezza del numero 52 di via Newton a Cadè. Nel violentissimo impatto la donna e i tre bambini sono morti sul colpo, mentre il padre è rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Reggio Emilia e gli uomini del 118, che nulla hanno potuto fare per la donna e i ragazzi ed hanno trasportato l’uomo in ospedale. Le sue condizioni sono gravi. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale reggiana. Non si esclude che i due ragazzi più grandi potessero non essere figli della coppia, ma di amici.