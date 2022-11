Auto si schianta sul guard rail e si ribalta: 52enne muore dopo il ricovero in ospedale, ferito il passeggero

L’auto, forse per la pioggia impatta nel guard rail e si ribalta, i due occupanti rimangono feriti : nella notte però un dei due muore in ospedale

L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri sulla statale 115, all’altezza di Palma di Montechiaro. La vittima è Maurizio Scarnà, di 52 anni che lavorava come falegname a Casteltermini. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era alla guida di Nissan Qashqai con accanto un quarantenne, quando, forse a causa dell’asfalto bagnato dalla pioggia, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, si è prima schiantato contro il guard-rail e poi il mezzo si è ribaltato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato i due dalle lamiere, che poi sono stati trasportati in ambualnza all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In n primo momento sembrava che entrambi gli occupanti dell’auto fossero rimasti feriti in modo lieve e invece nella norre il 52nne è deceduto. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti daigli agenti del commissariato cittadino.