Auto vola da un ponte: muoiono 3 giovani di 16, 18 e 19 anni. Due delle vittime erano fratello e sorella, si salva un 20enne

Tre ragazzi di 16, 18 e 19 anni sono morti sul colpo e un 20enne è rimasto ferito, dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita sul letto di un fiume dopo un volo di 10 metri

È accaduto intorno alle 17.20 di domenica scorsa sul ponte che collega i Comuni di Veronella e Belfiore a Veronella, in provincia di Verona. Le vittime tutte di origine indiana sono: Vishal Klair, 19 anni, Amritpal Singh di 18 anni e la sorella Balpareet Kaur di 16 anni, residenti in via Borgo Trieste a Monteforte d’Alpone. Un altro ragazzo, un 20enne si è salvato. Secondo una prima ricostruzione, i quattro giovani erano a bordo di una Peugeot 206 di colore grigio, quando, ma la dinamica dell’incidente è in corso di accertamento, forse per la pioggia che in quel momento batteva la zona, il conducente avrebbe sbagliato l’imbocco del ponte, cozzando contro lo spigolo del guard rail. Nell’impatto il mezzo avrebbe perso una ruota e dopo aver piegato parte della protezione in metallo e danneggiato il basamento in cemento, è caduta nell’alveo del fiume Alpone, facendo un volo di 10 metri, fermandosi capovolta.

Tre dei giovani a bordo sarebbero morti sul colpo, mentre il 20enne, anche se rimasto ferito, è riuscito ad uscire dalle lamiere dell’auto e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenire i Vigili del fuoco con i sanitari del Suem 118, che hanno trasportato l’unico superstite all’ospedale di San Bonifacio di Verona. I rielievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polstrada, guidati dal comandante Girolamo Lacquaniti, che hanno posta il mezzo sotto sequestro.