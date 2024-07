Autobomba a Mosca: arrestato in Turchia un uomo sospettato di essere l’attentatore

Un cittadino russo Yevgeny Serebryakov, ritenuto responsabile dell’esplosione dell’autobomba che ha ferito due persone a Mosca è stato arrestato a Bodrum, in Turchia

Lo ha annunciato il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, che, in una dichiarazione su X, spiega che gli uffici turchi di Interpol/Europol sono stati informati dai colleghi russi che Serebryakov “era arrivato nel Paese con un volo da Mosca a Bodurum” atterrato alle 9.40 ora locale.

Secondo la ricostruzione del ministero turco, il ricercato non è stato identificato immediatamente dal momento che non era inserito nel database dei ricercati dell’Interpol, ma da Mosca sono arrivati documenti per identificarlo con foto e così l’uomo è stato arrestato, riferisce la Tass.