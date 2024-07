Autobomba a Mosca, attentatore estradato dalla Turchia in Russia: “Ho agito per conto di Kiev”

Evgeny Serebryakov, il 29enne accusato di essere l’autore dell’attentato a Mosca che ha causato il ferimento di un uomo e una donna è stato estradato in Russia dalla Turchia ed ha detto di avere agito per conto di Kiev

Evgeny Serebryakov era stato arrestato all’aeroporto della città di Bodrum, subito dopo essere atterrato. Il 29enne è accusato di essere l’autore dell’attentato di mercoledì mattina a Mosca, quando un’autobomba è esplosa nel nord della città provocando il ferimento di due persone. L’uomo è accusato di tentato omicidio e traffico illecito di ordigni esplosivi.

In un video diffuso sui media russi il presunto autore dell’autobomba ha affermato di aver agito per conto di Kiev. “Ho iniziato a comunicare con un certo Ilya, che presumo sia un dipendente della Sbu“, il servizio di sicurezza ucraino, ha detto. “Ho comunicato con lui e c’è stato anche un incontro a Istanbul“, ha aggiunto. Sarebbe stato proprio Ilya a suggerirgli di uccidere l’ufficiale russo che era il proprietario dell’auto su cui Serebryakov ha installato l’ordigno. La bomba, ha raccontato il 29enne, l’ha costruita con materiale che gli è stato fornito e seguendo le istruzioni dello stesso Ilya. Per l’omicidio dell’ufficiale russo gli sarebbero stati promessi 10-20mila dollari e la cittadinanza ucraina.