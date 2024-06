Autonomia. Lega esulta ma FI si spacca 22 su 45 non votano e le opposizioni unite annunciano referendum abrogativo

Da Salvini a Calderoli fino ai governatori, Zaia e Fontana per l’approvazione ddl sull’autonomia differenziata, ma il bicchiere è mezzo pieno: metà del gruppo di Forza Italia – 22 su 45 – non lo votano e le opposizioni, per una volta unite, annunciano raccolta firme per un referendum abrogativo

Dopo l’approvazione del Senato e il via libera definitivo di questa notte della Camera, il ddl sull’autonomia differenziata, passato con172 voti a favore, 99 contrari e un astenuto è legge. Per la premier Meloni è “Un passo avanti per un’Italia più forte e più giusta”, al contrario per il governatore campano Vincenzo De Luca “Non è così, è un’Italia a rischio”.

All’esultanza e sventolii di bandiere della maggioranza, per la prima volta spaccata, a causa dei 22 su45 deputati di Forza Italia che non hanno votato la legge, si contrappongono le opposizioni, che già ieri erano scese in piazza contro le riforme della destra oggi, annunciano che sono pronte a lanciare la raccolta firme per il referendum contro lo Spacca-Italia. Critici anche i governatori di Forza Italia al sud, dal calabrese Roberto Occhiuto (“Errore del centrodestra”) al lucano Vito Bardi.

Su Instagram la segretaria del Pd, Elly Schlein, va subito all’attacco: “Ci hanno tenuto tutta la notte in Parlamento pur di approvare l’Autonomia differenziata e brandire lo scalpo del Sud prima dei ballottaggi. E così Fratelli d’Italia si piega all’antico sogno secessionista della Lega. Suggerirei che a questo punto cambiassero il nome in Brandelli d’Italia. O Fratelli di mezza Italia, visto che la stanno spaccando in due. Continueremo a batterci contro l’autonomia differenziata e il premierato insieme alle altre opposizioni, come abbiamo fatto ieri sera in una piazza unitaria e pienissima”.

“Il Pd, insieme alle altre opposizioni, ai movimenti e alla società civile, è pronto a raccogliere da subito le firme per un referendum contro lo Spacca Italia”. Lo annuncia il capogruppo dem in Senato Francesco Boccia dopo l’ok definitivo all’autonomia differenziata. Boccia nell’Aula del Senato, rivolto alla maggioranza, aveva preannunciato: “Non ci lasciate altro scampo per una raccolta firme per un referendum che sicuramente boccerà lo ‘spacca Italia'”.

Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati commenta: “Stamattina non è solo morta l’unità nazionale, ma è stata azzoppata anche la maggioranza. Alla prova dei fatti la destra non regge e metà del gruppo di Forza Italia – 22 su 45 – non vota l’Autonomia”

Anche Matteo Renzi si unisce nella raccolta delle firme per il referendum abrogativo: “Anche Italia Viva raccoglierà le firme contro l’autonomia differenziata insieme a quelli che vorranno starci. Questa riforma non serve al Nord e fa male al Sud. Abbiamo votato contro in Aula, saremo conseguenti sul referendum”, le parole su X di Matteo Renzi.

Dalle file della maggiornza Occhiuto di FI: “Non so se i minimi vantaggi elettorali che il centrodestra avrà al Nord, compenseranno la contrarietà e le preoccupazioni che gli elettori di centrodestra hanno al Sud. Questa norma andava maggiormente approfondita e la discussione doveva svolgersi in modo sereno: comprendo le ragioni dei deputati calabresi di Forza Italia – Francesco Cannizzaro, Giuseppe Mangialavori e Giovanni Arruzzolo – che hanno deciso di non votare questa legge. È stata una loro scelta, che ho condiviso.