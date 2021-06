Avola (Sr). Crolla un ballatoio: muore un operaio di 45anni e ferito gravemente un collega

Un operaio è morto sotto il peso delle macerie a causa del crollo di un ballatoio, ferito gravemente il collega di lavoro

E’ accaduto stamattina alle 8.40 in via Antonio Caldarella, nel centro di Avola, comune del Siracusano. La vittima è Sebastiano Presti, di 45 anni, sposato e papà di due figli. Ferito gravemente un collega di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, i due uomini stavano lavorando alla ristrutturazione di una casa, quando, per cause in corso di accertamento un ballatoio è crollato schiacciando i due uomini.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato per tirare fuori i due uomini dai detriti, Sebastiano Presti purtroppo era già deceduto, l’altro operaio è stato trasportato in ospedale con l’elisocorso. Le sue condizioni appaiono serie.

Luca Cannata, sindaco di Avola, ha commentato: “Manifesto profondo cordoglio per questa tragedia ed esprimo la vicinanza alla famiglia della vittima e alla ditta e agli operai coinvolti. Un momento di sconforto per l’intera comunità che apprende sgomenta questa disgrazia sul luogo di lavoro”.