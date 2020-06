Avola (SR). Perde il controllo della moto e cade rovinosamente sull’asfalto: muore un 22enne

Un giovane di 22 anni è morto in seguito alle ferite riportate in un’incidente autonomo in moto

È accaduto nella notte di sabato sulla provinciale tra Siracusa e Avola, all’altezza della rotatoria Cassibile-Fontane Bianche. La vittima è Salvo Mauceri 22enne di Avola, bagnino ed allenatore di pallamano, molto conosciuto e ben voluto in città.

Secondo quanto al momento ricostruito, il giovane era a bordo della sua moto quando in prossimità della rotatoria, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, cadendo violentemente sull’asfalto. Nell’impatto il 22enne è rimasto gravemente ferito e i soccorritori del 118 arrivati sul posto, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale Umberto I di Siracusa, dove purtroppo alcune ore dopo è deceduto.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull’incidente che al momento appare autonomo e toccherà agli investigatori eseguire i dovuti accertamenti per stabilire la dinamica dell’accaduto.