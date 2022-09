Avola (SR). Una caduta accidentale dalla moto e un 34enne muore poche ore dopo l’arrivo in ospedale

Cade dalla moto e rimane gravemente ferito, 34 anni muore poche ore dopo l’arrivo in ospedale

È accaduto domenica notte in contrada Tagliatelli ad Avola in provincia di Siracusa. La vittima è Giovanni Cappello, che a novembre avrebbe compiuto 35 anni. Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente sull’asfalto rimanendo ferito gravemente.

Su posto sono arrivati gli uomini del 118 che hanno trasportato Il 34enne d’urgenza in ospedale, ma durante la notte è deceduto.

Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook, da parte di amici e familiari. Giovanni Cappello era molto conosciuto ad Avola anche per aver partecipato a numerose manifestazioni legate al mondo della Vespa ed era membro del club “Michele Piccione” che lo ricorda così: “Una notizia che non avremmo voluto ricevere, un’informazione che non avremmo voluto dare. Chiunque di noi del Vespa Club Avola “Michele Piccione” ha elementi da ricordare per la sua iscrizione già dal 26 gennaio del 2018 al nostro Club. La sua semplicità, il suo altruismo, la sua generosità, la sua umiltà, il suo sorriso erano straordinariamente unici, così come la sua abilità nelle gare di lentezza ci davano orgoglio di averlo come socio e come amico. Che terribile tristezza per tutti noi e che dolore per i suoi familiari, che poco tempo fa hanno visto anche la scomparsa di Nino, il papà di Giovanni”.