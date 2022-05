Avvertimento a Biden in visita a Tokyo: Russia e Cina fanno alzare i bombardieri nucleari e Corea Nord spara 3 missili

Mentre Joe Biden è in visita a Tokyo, Russia e Cina fanno alzare i bombardieri nucleari sorvolando i cieli, poche ore dopo la Corea Nord lancia tre missili balistici verso il Mar del Giappone. Un chiaro avvertimento che il presidente americano definisce una “Provocazione inaccettabile”

Lo scacchiere geopolitico è in ebollizione. La guerra in Ucraina che vede contrapposti Stati Uniti e Russia e il fronte aperto a Taiwan tra Stati Uniti e Cina, con la Corea del Nord che sembra “impaziente” di vedere come funzionano i suoi missili di ultima generazione, mettono il mondo di fronte ad una situazione di pericolo che fino a qualche mese fa non era neanche ipotizzabile.

Tutto accade nella giornata di ieri, quando ben quattro bombardieri di Russia e Cina, con capacità nucleare, hanno sorvolato in formazione, per ben 13 ore, il Mar del Giappone e il Mar cinese orientale. Ufficialmente solo un’esercitazione, ma se inserita nel quadro sopra descritto, assume significati diversi, sopratutto perché è andata in scena mentre Joe Biden era in visita a Tokyo e stava incontrando i leader del blocco dei Quad – oltre agli Usa il Giappone, l’India e l’Australia – per discutere di sicurezza regionale.

Un segnale chiaro: quattro bombardieri di Russia e Cina, hanno volato vicino al Giappone anche se non hanno violato lo spazio aereo del Sol Levante e questa è la quarta volta che succede da novembre. Immediata la protesta del ministro della Difesa giapponese, Nobuo Kishi, “L’esercitazione militare congiunta di Cina e Russia durante il vertice del Quad voleva essere una dimostrazione contro il nostro Paese, che è il Paese ospitante, più provocatoria del passato”, Kishi ha aggiunto la Forza aerea di autodifesa nipponica ha fatto decollare i propri caccia per condurre operazioni di monitoraggio, anche se i caccia russi e cinesi hanno volato intorno allo spazio aereo del Giappone.

Il ministro della Difesa ha anche aggiunto che “Mentre la comunità internazionale sta rispondendo all’aggressione russa dell’Ucraina è inaccettabile che la Cina intraprenda queste azioni di concerto con la Russia, che di fatto è una chiara indicazione che la situazione di sicurezza del nostro Paese sta diventando sempre più seria e noi siamo altamente preoccupati”.

Infine Kishi ha precisato che il governo giapponese ha espresso, attraverso i canali diplomatici, le sue preoccupazioni a Cina e Russia chiedendo ancora una volta a Pechino di svolgere un ruolo responsabile per il mantenimento della pace e della sicurezza nella comunità internazionale.

Ma la giornata è stata arricchita da un’altra “chicca”. Lo Stato Maggiore della Corea del Sud in un comunicato, ha dichiarato di aver “rilevato intorno alle 0600 (2100 GMT), alle 0637 e alle 0642 il lancio di missili balistici dalla zona di Sunan” lanciati dalla Corea del Nord verso il Mar del Giappone.

La dichiarane ufficiale di Seul, è arrivata poche ore dopo la visita che il presidente Joe Biden ha concluso in Asia, confermata dalla guardia costiera giapponese che ha avvertito di un “possibile lancio di missili balistici” da parte della Corea del Nord, dicendo alle imbarcazioni di stare lontane da oggetti caduti nelle acque.

I lanci sono l’ultimo di una serie di test di armamento di Pyongyang che hanno infranto le sanzioni, tra cui il lancio di missili balistici intercontinentali a pieno raggio per la prima volta dal 2017.

Gli Stati Uniti hanno condannato la Corea del Nord per i lanci di missili balistici e hanno invitato Pyongyang a scegliere il dialogo: “Chiediamo alla RPDC di astenersi da ulteriori provocazioni e di impegnarsi in un dialogo sostenuto e sostanziale”.