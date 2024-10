Axios conferma: “drone su Cesarea ha colpito la casa di Netanyahu”. Per Israele è stato l’Iran

Il drone lanciato questa mattina da Hezbollah dal Libano ha colpito l’abitazione privata del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu a Cesarea

Lo riferisce il sito americano Axios, sottolineando che è la prima volta che viene colpito un obiettivo direttamente legato a Netanyahu, un grande salto di qualità nel conflitto. “Nulla ci scoraggerà, continueremo fino alla vittoria”, ha commentato il premier israeliano Benyamin Netanyahu al giornalista Gil Mishali che ha postato su X un breve video con il commento del primo ministro dopo il lancio di un drone dal Libano che ha colpito la sua residenza a Cesarea.

Secondo quanto riferiscono le forze di difesa israeliane (Idf), un drone proveniente dal Libano ha colpito la città costiera di Cesarea, dove ha residenza il premier Benjamin Netanyahu, e altri due sono stati intercettati. aggiungendo che un drone identificato come proveniente dal Libano ha colpito una “struttura” nella città di Cesarea, nel centro di Israele, senza però fornire precisazioni se ad essere colpita sia stata la casa del premier. Poco dopo anche l’ufficio del premier israeliano ha confermato che l’abitazione privata del premier è stata bersaglio oggi di un attacco con drone proveniente dal Libano. In una breve dichiarazione, l’ufficio precisa che né Netanyahu né la moglie si trovavano all’interno della casa al momento dell’attacco, e che non ci sono feriti.

Un alto funzionario del governo israeliano ha riferito alla tv Channel 12 che “l’Iran ha cercato di eliminare il primo ministro Benyamin Netanyahu”. Il funzionario ha fatto riferimento al drone lanciato dal Libano e che ha preso di mira la residenza privata del premier a Cesarea.