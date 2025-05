Axios,Trump fa infuriare i leader europei: “No a nuove sanzioni a Mosca anche se non ha accettato un cessate il fuoco”

Trump ha respinto la richiesta degli alleati europei di imporre sanzioni a Putin in questo momento, anche se non ha accettato il ceste il fuoco di 30 giorni

Sarebbe questo il retroscena sul colloquio dopo la telefonata a Putin, tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insieme ai leader di Germania, Francia, Italia, Finlandia e Commissione europea. Lo scrive oggi Axios, autorevole testata investigativa statunitense, citando “due fonti presenti alla chiamata e una terza informata” e aggiungendo che “Il presidente ucraino Zelensky e altri cinque leader europei hanno partecipato a una teleconferenza con il presidente americano Trump subito dopo la telefonata con Vladimir Putin di ieri, sperando di sentire che Putin avesse accettato un cessate il fuoco – o che gli Stati Uniti gli avrebbero imposto sanzioni per essersi rifiutato di farlo. Invece, Trump ha detto che Putin aveva accettato di negoziare, ha sottolineato che gli Stati Uniti non sarebbero stati coinvolti in questi negoziati e ha respinto l’idea di imporre sanzioni a Putin in questo momento”.

Sempre secondo Axiois, Trump ha dato l’impressione di essere vicino a ritirarsi del tutto dalla questione. Alcuni leader durante la telefonata sono sembrati ‘sorpresi’ o ‘sotto choc’, hanno detto le fonti. Mentre una fonte europea ha dichiarato ad Axios che la telefonata è stata “costruttiva”, un’altra fonte ha detto che Zelensky l’ha percepita come “negativa”. La Casa Bianca non ha risposto a una richiesta di commento.

Inoltre, “Trump ha detto ai leader che Putin ha accettato di avviare immediatamente negoziati diretti per un cessate il fuoco. Una fonte della telefonata ha raccontato che ci sono stati alcuni secondi di silenzio perplesso. Zelensky ha poi sottolineato che Putin aveva precedentemente accettato di negoziare e che il primo round di colloqui per il cessate il fuoco si è svolto venerdì a Istanbul. Trump non ha risposto, secondo le fonti. Zelensky e molti altri leader durante la telefonata hanno ricordato a Trump che era stata sua l’idea di iniziare i colloqui di pace con un cessate il fuoco immediato di 30 giorni”.

La testata americana ha aggiunto che quando si è arrivati alla possibilità di imporre a Mosca nuove sanzioni concertate tra Usa e Europa, Trump ha detto di non ritenerla una buona idea e ha sottolineato che pensa che Putin voglia un accordo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “è quindi intervenuta per chiedere perché non ci sia un cessate il fuoco di almeno due settimane prima dei colloqui, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto quali concessioni la Russia fosse disposta a fare”.

“Trump – siscrice ancora Axios – ha detto al gruppo che Putin presenterà un ‘memorandum di pace’ con le sue condizioni per il cessate il fuoco e per la fine della guerra. Una fonte ha riferito che Trump ha detto a Zelensky e ai leader europei di aver chiesto a Putin di presentare ‘qualcosa su cui la gente possa essere d’accordo’ e non una proposta che verrà respinta immediatamente. Zelensky ha detto che le precedenti tornate di negoziati con Putin, compresa la scorsa settimana, non hanno prodotto nulla e ha sottolineato che se Trump non spinge, Putin non si muoverà”

