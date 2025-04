Bagheria (PA). Si scontra con un’auto e finisce con lo scooter sotto un altro mezzo: 23enne muore dopo l’arrivo in ospedale

Tragico incidente stradale, con lo scooter dopo un scontro con un’auto è scivolato per diversi metri finendo sotto un altro mezzo: 23enne muore all’ospedale Civico di Palermo

È accaduto nella serata di ieri, sabato 19 aprile,in via Filippo Buttitta all’incrocio con via Leoncavallo, a Bagheria. La vittima è Andrea Santalucia di 23 anni. Secondo quanto al momento ricostruito, il giovane era alla guida di uno scooter Honda Sh, quando per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Lancia Y. L’impatto è stato violentissimo e lo scooter è scivolato per diversi metri, mentre il 23enne è finito sotto un’altra automobile.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane, ma le sue condizioni sono apparse da subito critiche, poi lo hanno trasportato all’ospedale Civico di Palermo dove, purtroppo, nonostante il prodigarsi dei medici è deceduto. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri Pubblicità Pubblicità