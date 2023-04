Bakhmut. Capo di Wagner Prigozhin (Russia): “Andiamo avanti, 80% del territorio è nostro, mancano solo aree residenziali ovest”

Il capo della compagnia militare privata che combatte per la Russia sulla situazione di Bakhmut: “La maggior parte di Bakhmut è sotto il nostro controllo. Rimangono solo le aree residenziali a ovest”

Sembra proseguire senza forti resistenze la conquista di Bakhmut da parte delle truppe della Wagner. Nei giorni scorsi si parlava del controllo del 70 e 75% del territorio cittadino, oggi il capo della PMC che combatte per la Russia, Yevgeny Prigozhin, mappe della città alla mano, ha affermato che: “Continuiamo a svolgere missioni di combattimento. La maggior parte di Bakhmut, l’80%, è sotto il nostro controllo. Rimangono solo le aree residenziali a ovest”.

Nel frattempo è stato anche comunicato che i fianchi della città, dove vi sono gli insediamenti presi d’assalto dai combattenti Wagner negli scorsi mesi, sono stati trasferiti sotto il controllo del Ministero della Difesa di Mosca, in particolare alle truppe aviotrasportate, ossia i paracadutisti dell’esercito russo. Prigozhin ha detto che i militari russi hanno “tutte le attrezzature e le armi necessarie per condurre con successo operazioni di difesa o offensive in queste aree”.

Tank ucraino brucia durante le battaglie di questi giorni a Bakhmut

Evidente che questa mossa permetterà a Prigozhin di disporre di più uomini da mandare all’assalto delle ultime zone controllate dalle forze di Kiev in città. Il capo della Wagner ha spiegato che le truppe ucraine si stanno difendendo nella parte occidentale della città dove sono presenti edifici residenziali a più piani che sono stati attrezzati come vere e proprie aree fortificate. Inoltre, sotto Bakhmut sono presenti tunnel sotterranei ancora sfruttati dalle truppe ucraine per muoversi di nascosto.