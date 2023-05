Bakhmut, i russi contrattacano e liberano quartiere nel nord-ovest che ieri gli Ucraini si erano ripresi

La controffensiva ucraina è iniziata e a Bakhmut c’è un “tira e mola”, ieri gli Ucraini avevano annunciato di essersi ripreso un chilometro di territorio, ma ora la Russia annuncia di avere “Liberato il quartiere nel nord-ovest”

Secondo l’intelligence della Gran Bretagna, la cui attendibilità è sempre da verificare, le forze ucraine ieri avevano “riconquistato almeno un chilometro di territorio” nella zona di Bakhmut, la città che da mesi è diventata il simbolo della guerra. Il comandante delle forze di terra, Oleksandr Syrskyi, ha annunciato che le forze di Kiev stanno avanzando lungo parti della linea del fronte vicino alla città orientale di Bakhmut. “I nostri soldati stanno avanzando in alcune aree del fronte e il nemico sta perdendo equipaggiamento e uomini”.

La Russia però ha annunciato di avere ripreso il controllo di un quartiere nel nord-ovest di Bakhmut. Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa, ha dichiarato che i distaccamenti d’assalto dell’esercito “hanno liberato un quartiere nella parte nord-occidentale della città, grazie all’ausilio delle divisioni aviotrasportate, che hanno fornito supporto ai distaccamenti d’assalto e hanno bloccato il nemico sui fianchi”.

Secondo Konashenkov, gli attacchi dell’aviazione e dell’esercito hanno sconfitto le unità delle forze armate ucraine nelle aree degli insediamenti di Grigorovka, Krasnoye e Chasov Yar. Nell’ultimo giorno sono stati effettuati nove attacchi da parte dell’aviazione russa in quest’area e 98 missioni sono state completate dai reparti d’artiglieria.

L’annunci del’intelligence britannica erano state cpnfermate dal’ultimo rapporto dell’American Institute for the Study of War, secondo cui le truppe ucraine hanno fatto progressi vicino a Bakhmut. “A partire dal 12 maggio, le truppe ucraine hanno raggiunto un successo a nord-ovest di Bakhmut durante i contrattacchi locali. Immagini geolocalizzate di ieri mostrano le truppe russe in fuga dal fuoco dell’artiglieria ucraina sulla sponda meridionale del bacino idrico di Berkhiv, a circa 4 chilometri a nord-ovest di Bakhmut”. Proprio quell’area che oggi i russi asseriscno di essersi ripresi.