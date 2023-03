Bakhmut, il capo di Wagner(Russia) Prigozhin: “Occupata l’intera parte orientale della città”

Tutto ciò che è a est del fiume Bakhmutka è sotto il controllo di Wagner PMC, intanto continuano i combattimenti ed il capo di Wagner Prigozhin ha girato un video dove risponde alle domande dei giornalisti sotto al monumento del carro armato sovietico da poco conquistato dai “musicisti”

Il capo di Wagner, dimostrando una certa tempra, risponde alle domande dei giornalisti parlando sotto al monumento del carro armato sovietico

Le unità della compagnia militare privata “Wagner” che combattono per la Russia hanno occupato l’intera parte orientale di Bakhmut.Lo ha annunciato Yevgeny Prigozhin: “Tutto ciò che è a est del fiume Bakhmutka è sotto il controllo di Wagner PMC”.

Nello specifico si tratterebbe delle aree di: Dachis, della zona industriale, dell’ormai famoso impianto di lavorazione carni e di Zabakhmutka. Inoltre a ovest del fiume Bakhmutka, la Wagner ha avrebbe già preso il controllo di Malte e Ilyinovka.

Prigozhin, sicuro della posizione dei suoi soldati, ha inoltre registrato un video dove si mostra in prima persona mentre risponde alle domande inviate dai giornali, come il New York Times, proprio sotto il monumento del carro armato sovietico da poco “conquistato” alle truppe ucraine.

Bombardamenti dell’artigliera a Bakhmut

Intanto arrivano notizie secondo cui dopo aver occupato la parte orientale di Bakhmut, i “musicisti dell’orchestra” – così si fanno chiamare i soldati della Wagner – stanno sfondando le linee di difesa ucraine verso il quartiere di Sobachevka a sud e Budenovka, oltre che verso lo stabilimento di metalli non ferrosi a nord della città. ㅤ

Un soldato mostra cosa è rimasto a Marinka, sobborgo a sud ovest di Donetsk

Tuttavia non si combatte solo a Bakhmut: nel Donetesk e nel Donbass si continua a sparare, soprattutto a Ugledar e Marinka.