Bakhmut. La Wagner (Russia) usa contraerea contro posizioni ucraine a terra: “Il cannone è così potente che servono due persone per sparare”

Come promesso dal capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, Bakhmut è un “tritacarne” da cui i soldati ucraini scappano e dove nessuna arma viene evitata: “i musicisti suonano” anche col cannone da contraerea contro obiettivi ucraini a terra, risultato devastante

Sembra un videogame, ma è la drammatica e folle realtà del tritacarne Bakhmut, conosciuta come Artyomovsk in Russia. I soldati della “orchestra” Wagner, la compagnia militare privata di Yevgeny Prigozhin sparano sulle posizioni di terra ucraine con un cannone automatico 2A14.

Il 2A14 è un cannone automatico che spara cartucce da quasi mezzo KG l’una – 445 gr, calibro 23x152mm a bossolo largo – ed ha un rinculo talmente potente che, come si vede nel video, servono due persone per contenere il rinculo. Inoltre, per migliorare la precisione, correggono la mira con l’uso di una termocamera che traccia perfettamente i colpi sparati e l’impatto sulle posizioni nemiche.



Il cannone 2A14 è abitualmente usato in coppia, sui cosiddetti complessi binati – semoventi – antiaerei di epoca sovietica “ZU-23” e abitualmente servono per abbattare aerei ed elicotteri in cielo. I soldati della Wagner hanno smontato uno dei cannoni e l’hanno piazzato “in copertura” per attaccare a terra: come si vede dal video il risultato è devastante.

Alcuni mesi fa Prigozhin aveva dichiarato che Bakhmut sarebbe stato un “tritacarne” per l’esercito ucraino, oggi anche gli analisti occidentali consigliano a Kiev di ritirarsi per evitare altre numerose perdite, ma Kiev temporeggia ancora: cedere la strategica città avrà un costo molto grande nella guerra.