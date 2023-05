Bakhmut, Prigozhin: “Missili ucraini su struttura Wagner”, ma c’erano solo prigionieri ucraini

Dalle prime notizie dopo l’attacco pare però che non ci siano stati morti tra i prigionieri di guerra ucraini

Yevgeny Prigozhin ha dichiarato oggi che gli ucraini hanno lanciato dei missili HIMARS MLRS contro una struttura Wagner PMC a Bakhmut, dove erano tenuti i prigionieri di guerra ucraini.

ㅤ

“Si stanno autodistruggendo. Stiamo convocando una squadra investigativa per chiarire cosa, come e da che parte è stato sferrato il colpo”, ha dichiato il capo di Wagner. Al momento sono in corso accertamenti sul numero dei prigionieri feriti, ma pare non ci siano morti. I vertici Wagner hanno anche precisato che tali prigionieri stavano per essere spostati per uno scambio di prigionieri di guerra con i vertici ucraini.