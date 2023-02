Bakhmut sempre più accerchiata dai russi, Ugledar e Marinka ridotte in macerie: video impressionanti

Mentre nessuno, soprattutto in Occidente, parla ancora di pace, la guerra in Ucraina sta diventando sempre più un inferno: tolta la propaganda dei media e le dichiarazioni roboanti, a Bakhmut si accatastano i cadaveri degli ucraini come fosse un mattatoio, la Wagner: “Restituiremo tutti i corpi raccolti”

Soldati ucraini che combattono a Bakhmut, uno viene ferito e soccorso

La compagnia militare privata Wagner di Evgeny Prigozhin ha fatto sapere di essere avanzata ancora a Bakhmut e di aver occupato Stupki, microdistretto a nord della città. I “musicisti” sono inoltre entrati nell’area di Ilyinovka. Unità avanzate stanno premendo sulla periferia nord-orientale del villaggio di Dubovo-Vasilyevka dal lato dell’autostrada M03. A sud-ovest della città ci sono battaglie vicino a Ivanovskoye (Krasnoye).

Dopo la liberazione del villaggio di Berkhovka, i “musicisti dell’orchestra” – così si fanno chiamare i soldati della Wagner – hanno esteso il loro controllo a sud-ovest, trincerandosi presso il bacino di Berkhovka e puntando ora verso verso il villaggio di Bogdanovka.

Soldato Wagner mostra i cadaveri dei soldati ucraini raccolti dopo i combattimenti a Bakhmut e dice che verranno riconsegnati a Kiev

La situazione per le truppe ucraine appare sempre più critica in città: come ovvio che fosse si registrano difficoltà negli approvigionamenti e negli spostamenti, molte unità ucraine si ritirano dalle posizioni assaltate dai russi e neppure la distruzione della diga nella parte nord-occidentale della città è servita a rallentare le truppe russe.

Vista aerea di Bakhmut

Intanto continuano pesantissimi combattimenti a Marinka, con notizie dell’avanzata delle Forze Armate russe.

Marinka vista dall’alto

In direzione Ugledar, la situazione è descritta dai combattenti come “stabilmente pesante”, come anche nella regione di Kherson dove continuano i bombardamenti reciproci tra le due fazioni.

Ugledar vista dall’alto, altra città distrutta dalla guerra e teatro di durissi combattimenti in queste settimane

Da parte ucraina si registrano attacchi alle zone di confine delle regioni di Bryansk, Kursk e Belgorod. Nelle regioni di Kharkov e Sumy, le truppe di Kiev minano il terreno e costruiscono fortificazioni.

Pesanti bombardamenti ucraini si registrano a Gorlovka, Yasinovataya, Yakovlevka, Donetsk, Makeevka e Aleksandrovka, dove anche civili sono rimasti feriti.

Infine, come mostrato dal video, si conferma l’uso dello sminatore russo UR-77 Meteorit come arma offensiva: in un video diffuso su telegram si vede il Meteorit venire usato per distruggere una roccaforte delle forze armate ucraine nelle foreste di Kremennaya. Dell’uso offensivo dello sminatore russo e della “particolarità” che rappresenta ne avevamo parlato precedentemente.