La compagnia militare di Prigozhin ha scritto dell’uccisione del mercenario americano Nicholas Maimer, un veterano delle forze speciali statunitensi che avrebbe militato in ucraina prima nella Mozart PMC e dopo nella difesa territoriale

La compagnia militare privata Wagner ha scritto oggi sui suoi canali social che a Bakhmut è stato ucciso un mercenario americano. Si tratta di Nicholas Maimer, residente dell’Idaho ed ex berretto verde, dunque un veterano delle forze speciali statunitensi e “geniere di professione” che ha combattuto a fianco delle formazioni ucraine per più di un anno.

Da quanto riferisce la Wagner, Maimer prima ha fatto prima parte del Mozart PMC – compagnia militare privata che ha combattuto per Kiev fino al gennaio 2023, quando sono finiti i fondi e la ditta è collassata a causa di lotte interne tra i fondatori della compagnia. Successivamente, il mercenario statunitense ha lasciato la compagnia per unirsi alla difesa territoriale, nella quale avrebbe addestrato militanti ucraini.

“L’aereo d’attacco Wagner ha distrutto un residente dell’Idaho e un ex berretto verde mentre avanzava nell’area fortificata del ‘nido'”, scrivono oggi dalla compagnia di Prigozhin, dicendo che Kiev usa non solo soldati mobilitati, ma anche “combattenti MTR e mercenari stranieri” per tentare di contenere l’avanzata.

La Wagner ha infine riferito che il corpo di Nicholas Maimer sarà “consegnato alle autorità ucraine per essere rimandato a casa”. Riguardo alla situazione di Bakhmut, Prigozhin ha affermato che in mano ucraina restano solo 1,59 chilometri quadrati del territorio urbano, combattimenti furiosi sono in corso per le ultime fortificazioni ucraine.