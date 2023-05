Ballottaggi amari per Il centrosinistra: il centrodestra vince ovunque tranne a Vicenza. Schlein ammette la sconfitta

Dopo le due tornate elettorali, per il centrodestra è un trionfo: vince 9 a 3, sul centrosinistra con l’unica eccezione di Terni, dove si afferma un candidato autonomo. Si partiva dall’8 del centrodestra e 5 del centrosinistra

In questo turno di ballottaggio il Centrodestra vince quasi ovunque, lasciando al centrosinistra solo Vicenza. Meloni esulta: “È la fine delle roccaforti”. La coalizione di governo torna a vincere anche in Toscana, strappa Ancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra, e si afferma anche a Brindisi. Si attendono i risultati del primo turno in Sicilia, ma il trend nazionale sembrerebbe confermarsi anche nell’isola.

Ma il partito più grande d’Italia è l’astensione, si è infatti registrato un ulteriore calo dell’affluenza, da notare che i dati finali smentiscono la retorica del centrodestra secondo cui cui il doppio turno aiuterebbe i candidati del centrosinistra. Questo voto invece, al netto dell’astensione che ha tenuto a casa più della metà degli italiani, conferma che l’esecutivo continua ad avere seguito. Ovviamente sono elezioni locali, che comunque inevitabilmente rafforzano il governo che avrà motivo per forzare le sue scelte.