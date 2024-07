Ballottaggi Francia. Exit poll: sinistra avanti con 178-205 seggi, Le Pen terza. Melenchon rivendica di  governare

Smentiti i primi exit poll provenienti dal Belgio, che davano il Rassemblement National non avrebbe la maggioranza assoluta pur imponendosi, per le proiezioni il Nuovo Fronte Popolare di Melenchon sarebbe primo e Marine Le Pen terza



A sorpresa nel secondo turno delle elezioni legislative 2024 in Francia, per le proiezioni di Elabe, il primo partito è il Nuovo Fronte Popolare (NFP) che avrebbe tra 178 e 205 seggi, mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen si fermerebbe a 113-148 e la maggioranza presidenziale Ensemble a 157-174. I Repubblicani avrebbero tra 67 e 71 seggi.

Ci sarebbero quindi 3 blocchi all’Assemblea Nazionale, dove la maggioranza assoluta è a quota 289 seggi, con conseguenze non positive sull’iter per la formazione di un governo. Il presidente Emmanuel Macron che deve indicare un primo ministro, invita alla “prudenza” dopo l primi risultati delle elezioni legislative. Secondo quanto dichiarato dal suo entourage all’Afp, citato dai media locali, le cifre uscite dalle urne non rispondono alla domanda su “chi governerà”. Nella serata di domenica 7 luglio non ci sarà una dichiarazione del presidente, come ha indicato l’Eliseo. Secondo quanto comunicato dal palazzo presidenziale, Macron aspetterà la “composizione” della nuova Assemblea nazionale “per prendere le decisioni necessarie”.

Per Marin Le Pen la “vittoria solo rimandata”. “Ringrazio gli elettori per l’ondata patriottica”, dice il presidente del Rassemblement National, Bardella. “Un’alleanza del disonore getta la Francia tra le braccia dell’estrema sinistra di Jean-Luc Melenchon.

Il Rassemblement national ha realizzato oggi la percentuale più importante di tutta la sua storia”, osserva. “Il Rassemblement National incarna più che mai l’unica alternativa e sarà al fianco del popolo francese. Non vogliamo il potere fine a se stesso, ma per restituirlo ai francesi”.

Melenchon rivendica la guida del nuovo governo: “Abbiamo ottenuto un risultato che ci dicevano fosse impossibile”, dice subito il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, commentando a caldo le prime proiezioni che indicano un’affermazione del Nuovo Fronte Popolare (Nfp), il blocco di sinistra di cui Lfi fa parte. “È un enorme sollievo per gran parte del Paese”, continua Melenchon, auspicando che “la volontà del popolo venga rigorosamente rispettata” e parlando di “sconfitta” per il Presidente, Emmanuel Macron, e la sua coalizione. “Il presidente deve accettare la sconfitta – ha aggiunto – il primo ministro deve andarsene. Il presidente deve chiedere al Nuovo Fronte Popolare di governare”.