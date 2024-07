Ballottaggi Francia: si ritirano in 218 ma potrebbero non bastare per battere Le Pen, restano 83 sfide a tre e quattro

Sono 218 i candidati che arrivati terzi, hanno accettato di non correre ai ballottaggi per fare blocco contro l’estrema destra, ma molti si sono rifiutati e resta in piedi la possibilità che RN arriva a conquistare la maggioranza in parlamento

Domenica 7 luglio i francesi voteranno per il secondo turno delle elezioni e sarà probabilmente il voto con il maggior numero di “triangolari” di sempre, vale a dire ballottaggi a tre che sono ben 81 oltre a due quadrangolari. i “terzi” che hanno aderito alla strategia della desistenza anti Le Pen, ritirandosi prima del secondo turno sono 218, di cui 123 appartenenti alla sinistra e 64 alla coalizione politica di Macron, Ensamble, che cercheranno di far convogliare i propri voti sugli avversari del partito di Marine Le Pen. Impresa facile sulla carta, ma difficile nella realtà, le ultime elezioni non solo, hanno dimostrato che gli elettori decidono con la loro testa.

Impedire al Rassemblement National di avere la maggioranza assoluta nella prossima Assemblea Nazionale e, di conseguenza, arrivare al governo non sarà facile, anche perchè non tutti i candidati hanno seguito le indicazioni dei partiti. Secondo quanto scrive le Monde, almeno 18 macroniani, dodici repubblicani e sette della sinistra non hanno voluto farsi da parte, così come due esponenti di Horizons (il partito dell’ex premier Edouard Philippe).

Come se non bastasse ci sono già le prime tensioni tra l’Eliseo e Marine Le Pen, preludio di ciò che potrebbe accadere dopo il voto. La leader di Rn ha accusato Macron di stare lavorando a “un golpe amministrativo”. Parole che hanno provocato la reazione ufficiale di Macron che ha invitato la deputata “alla misura e al sangue freddo“ e rispondendo che “Le nomine” che verranno fatte oggi 3 luglio, dice una nota, “avvengono da 66 anni ogni settimana“.