Ballottaggi in Sicilia: il centro sinistra ribalta il trend nazionale, il Centrodestra delle 4 grandi città ne prende solo una

In Sicilia alla fine dei giochi, delle quattro grandi città andate al voto, Siracusa, Trapani, Ragusa e Catania, solo quest’ultima è andata al centrodestra, dove ha vinto al primo turno Enrico Trantino

Il centrodestra stecca in tre dei quattro Comuni andati al ballottaggio nell’isola, mentre a Piazza Armerina, in provincia di Enna, si presentava al secondo turno in una sfida fratricida, vinta da Nino Cammarata con il 58,67%, a sostenuto dalle liste di FdI, Udc e una civica. Massimo Di Seri, appoggiato da Forza Italia, Dc e Sud chiama Nord, ha ottenuto il 41,33%.

A Siracusa con oltre il 55% dei voti vince Francesco Italia, dirigente di Azione e sindaco uscente appoggiato al secondo turno anche dal gruppo che fa riferimento all’esponente di Forza Italia Edy Bandiera (candidato sconfitto al primo turno), in rotta col partito e pronto a fare il vice sindaco. Lo sfidante del centrodestra Ferdinando Messina, sostenuto da 5 liste con i simboli di partito e da altre 6 civiche, che si ferma intorno al 44%.

Ad Acireale è stato eletto Roberto Barbagallo, vicinissimo al deputato regionale Nicola D’Agostino (Fi) e appoggiato da nove liste civiche: ha ottenuto il 51,57%. Lo sfidante Nino Garozzo, del centrodestra, si è fermato al 48,43%. Il neo sindaco in campagna elettorale è stato al centro di polemiche per una vicenda giudiziaria che lo coinvolgono in alcune intercettazioni con esponenti del clan Santapaola-Ercolano,

Ad Aci Sant’Antonio: il nuovo sindaco con il 51,66% è Quintino Rocca, volto storico del Pd, appoggiato da quattro liste civiche. Neppure gli ordini di scuderia dei vertici regionali sono serviti al centrodestra per fare vincere Giuseppe Santamaria, spinto da nove liste di cui tre con i simboli di partito, che si ferma al 48,34%.

Infine l’affluenza che è risultata in calo. Ha votato il 40,84% degli aventi diritto, con una flessione del 18,76% rispetto alle precedenti consultazioni in cui si era registrata un’affluenza del 58,61%. A Siracusa ha votato il 38,74% degli elettori, il 16,10% in meno di cinque anni fa (54,84%).