Ballottaggi nei 14 capoluoghi: 7 vanno al centrosinistra, 5 al centrodestra e due alle liste civiche. Affluenza al 47,71%

Il centro-sinistra si afferma a Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Gli altri capoluoghi che hanno scelto il sindaco: Avellino, Caltanissetta Cremona, Lecce, Rovigo, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia

Il centrosinistra vince 7 ballottaggi su 14 capoluoghi di provincia per le comunali 2014. Il centrosinistra strappa Perugia, Potenza, Vibo Valentia al centrodestra e conferma Bari, Cremona, Firenze e Campobasso. Il centrodestra strappa Lecce e Rovigo al centrosinistra, Caltanissetta a M5s e conferma Vercelli e Urbino. Le liste civiche confermano il sindaco di Avellino e strappano al centrosinistra il comune di Verbania.

A Firenze, vince Sara Funaro del centrosinistra, la prima donna a svolgere questo incarico, vincendo il ballottaggio col 60,56% dei voti, mentre il suo avversario EikeSchmidt è arrivato al 39,44%. Funaro ha raccolto 82.254preferenze e Schmidt 53.558.

A Bari Vito Leccese del centrosinistra è il nuovo sindaco con il 70,27% dei voti. “Vorrei essere in particolare modo il sindaco di tutti coloro che non hanno partecipato al voto perché non credono più nel potere della politica sul loro futuro, vorrei restituire loro la fiducia nelle istituzioni, in quella che Decaro ha trasformato nella istituzione dei cittadini. Cercherò di continuare nel solco di questa esperienza”.

Poli Bortone (centrodestra) è il nuovo sindaco di Lecce. E’ stata una sfida all’ultimo voto ma alla fine il centrodestra è riuscito a strappare il Comune di Lecce. A spoglio concluso, Poli Bortone ha raccolto il 50,69% delle preferenze (pari a 23.780 voti) al secondo turno, Salvemini il 49,31 per cento (23.134).

A Perugia la sindaca è Vittoria Ferdinandi del centrosinistra candidata del campo largo, che vince con il 52,1% dei voti. Ha annunciato che salirà a palazzo dei Priori, sede del Comune di Perugia, per dimostrare che sarà “la sindaca di tutti”. “La prima donna della mia città e questo è un enorme onore di cui sento la responsabilità e spero che ne sarò l’altezza” ha rivendicato nella sede del suo comitato elettorale”.

A Campobasso Marialuisa Forte (area progressista) è la prima donna sindaco. Un risultato che l’ha vista affermarsi sul candidato del centrodestra, Aldo De Benedittis, grazie a 10.510 voti (50,97%) contro i 10.111 (49.03%) al suo competitor. “Essere la prima donna sindaco – ha detto – mi riempie di emozione. Noi donne dobbiamo faticare sempre più per raggiungere gli obiettivi e questo è un passo per far capire alle donne che possiamo farcela e forse meglio degli uomini. Sono felice che abbia vinto la coalizione progressista – ha aggiunto – Abbiamo navigato di bolina, controvento, ma ce l’abbiamo fatta, è stata una strada in salita, ma ora penso che da Campobasso possa partire il riscatto del Molise”. Oggi è tempo di festeggiamenti, ma da domani si comincia a lavorare.

Caltanissetta va al centrodestra e Avellino alle liste civiche

A Caltanissetta Walter Tesauro, candidato del centrodestra, è stato eletto sindaco. Tesauro ha vinto al ballottaggio con il 52,36%. Annalisa Maria Petitto, della civica sostenuta dal Pd, invece, ha ottenuto il 47,64%.

Le liste civiche confermano al ballottaggio il sindaco di Avellino. Laura Nargi (liste civiche) ha ottenuto il 51,84%; Antonio Gengaro (centrosinistra) il 48,16%.