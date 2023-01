Bambina di 10 anni travolta in autostrada: l’auto su cui viaggiava si era fermata per un guasto

L’auto ha avuto un guasto al motore e il conducente si ferma nella corsia di emergenza, la bimba scende è viene travolta da una vettura che la fa volare per una decine di metri

È accaduto nella serata di giovedì 5 gennaio sull’autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Bagnara Calabra. La vittima è bambina di dieci anni, che viaggiava su un’Audi in compagnia della mamma e del compagno di lei, tutti residenti a Reggio Calabria. Secondo quanto ricostruito, i tre procedevano in direzione nord, quando dal cofano dell’auto è iniziato a uscire del fumo. L’uomo, per paura che l’auto potesse prendere fuoco, ha deciso di fermarsi lungo la corsia d’emergenza. La bambina che si trovava sul sedile posteriore ha aperto lo sportello lato sinistro per scendere, ma proprio in quel momento è sopraggiunta una Renault Clio, guidata da un sessantenne, originario di Oppido Mamertina che l’ha travolta. La bambina è stata colpita in pieno e la forza dell’urto l’ha scaraventata a decine di metri di distanza.

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco che hanno spento il principio d’incendio dell’Audi, è arrivato il personale del 118, ma nonostante i vari tentativi di rianimazione, per la bambina non c’è stato nulla da fare. Sulle cause del sinistro indaga la procura di Palmi che ha aperto un fascicolo ed ha iscritto nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio colposo, il conducente della Clio.