Bashar al-Assad parla da Mosca: “Non mi sono dimesso e non pianificavo di fuggire, la Siria ora è in mano ai terroristi”

Bashar al-Assad racconta in un lungo comunicato diffuso oggi da Mosca le sue ultime ore in Siria e a Damasco da cui è dovuto fuggire alle prime ore di domenica 8 dicembre, quando le truppe dei terroristi ribelli supportati da Occidente sono entrati nella capitale, pare, grazie al tradimento dei vertici dell’Esercito, di cui Assad non parla

“La Siria è ora in mano ai terroristi”. E’ questo uno dei punti chiavi del comunicato rilasciato in queste ore da Mosca dall’ormai ex Presidente siriano Bashar al-Assad, fuggito a Mosca dopo la caduta dell’Esercito Arabo Siriano e la presa del potere da parte dei ribelli di Hayat Tahrir al Sham (fondamentalisti islamici, variamente legati a al-Qaeda e ISIS) e dell’Esercito Nazionale Siriano (fortemente influenzato e supportato dalla Turchia).

Altri passaggi chiave del comunicato dell’ex Presidente citano che: non ha mai preso in considerazione l’idea di dimettersi o di cercare rifugio, che la sua intenzione era continuare a combattere contro l’assalto terroristico, che la decisione di lasciare la Siria è stata una neccesità di sicurezza attuata da Mosca dato che persino la base militare russa in Siria dove si era spostato Assad dopo essere dovuto fuggire da Damasco stava venendo bersagliata da un intenso attacco di droni esplosivi.

Di seguito la trascrizione per intero delle dichiarazioni dell’ex presidente Bashar al-Assad: “Mentre il terrorismo si diffondeva in Siria e alla fine raggiungeva Damasco la sera di sabato 7 dicembre 2024, sorsero domande sul destino e la posizione del presidente. Ciò accadde in mezzo a un’ondata di disinformazione e narrazioni molto lontane dalla verità, volte a riformulare il terrorismo internazionale come una rivoluzione di liberazione per la Siria.

In un momento così critico nella storia della nazione, in cui la verità deve avere la precedenza, è essenziale affrontare queste distorsioni. Sfortunatamente, le circostanze prevalenti all’epoca, tra cui un blackout totale delle comunicazioni per motivi di sicurezza, hanno ritardato la pubblicazione di questa dichiarazione. Ciò non sostituisce un resoconto dettagliato degli eventi che si sono svolti, che verrà fornito quando l’opportunità lo consentirà.

In primo luogo, la mia partenza dalla Siria non era pianificata né è avvenuta durante le ultime ore delle battaglie, come alcuni hanno affermato. Al contrario, sono rimasto a Damasco, svolgendo i miei compiti fino alle prime ore di domenica 8 dicembre 2024. Mentre le forze terroristiche si infiltravano a Damasco, mi sono trasferito a Lattakia in coordinamento con i nostri alleati russi per supervisionare le operazioni di combattimento. All’arrivo alla base aerea di Hmeimim quella mattina, è diventato chiaro che le nostre forze si erano completamente ritirate da tutte le linee di battaglia e che le ultime posizioni dell’esercito erano cadute. Mentre la situazione sul campo nell’area continuava a deteriorarsi, la base militare russa stessa è stata sottoposta a un attacco intensificato da parte di droni. Senza modi praticabili per lasciare la base, Mosca ha chiesto al comando della base di organizzare un’evacuazione immediata in Russia la sera di domenica 8 dicembre. Ciò è avvenuto un giorno dopo la caduta di Damasco, in seguito al crollo delle ultime posizioni militari e alla conseguente paralisi di tutte le istituzioni statali rimanenti.

In nessun momento durante questi eventi ho preso in considerazione l’idea di dimettermi o cercare rifugio, né una proposta del genere è stata avanzata da alcun individuo o partito. L’unica linea d’azione era continuare a combattere contro l’assalto terroristico.

Ribadisco che la persona che, fin dal primo giorno di guerra, si è rifiutata di barattare la salvezza della sua nazione per un guadagno personale, o di compromettere il suo popolo in cambio di numerose offerte e lusinghe è la stessa persona che stava accanto agli ufficiali e ai soldati dell’esercito in prima linea, a pochi metri dai terroristi nei campi di battaglia più pericolosi e intensi. È la stessa persona che, durante gli anni più bui della guerra, non se n’è andata ma è rimasta con la sua famiglia accanto al suo popolo, affrontando il terrorismo sotto i bombardamenti e le ricorrenti minacce di incursioni terroristiche nella capitale per quattordici anni di guerra. Inoltre, la persona che non ha mai abbandonato la resistenza in Palestina e Libano, né ha tradito i suoi alleati che gli sono stati accanto, non può essere la stessa persona che abbandonerebbe il suo popolo o tradirebbe l’esercito e la nazione a cui appartiene.

Non ho mai cercato posizioni per guadagno personale, ma mi sono sempre considerato il custode di un progetto nazionale, sostenuto dalla fede del popolo siriano, che ha creduto nella sua visione. Ho sempre avuto una convinzione incrollabile nella loro volontà e capacità di proteggere lo Stato, difendere le sue istituzioni e sostenere le loro scelte fino all’ultimo momento.

Quando lo Stato cade nelle mani del terrorismo e si perde la capacità di dare un contributo significativo, qualsiasi posizione diventa priva di scopo, rendendo la sua occupazione priva di senso. Ciò non diminuisce in alcun modo il mio profondo senso di appartenenza alla Siria e al suo popolo, un legame che rimane incrollabile da qualsiasi posizione o circostanza. È un’appartenenza piena di speranza che la Siria tornerà ad essere libera e indipendente.”