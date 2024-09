Battistini ricercata da Mosca, Tajani incontra ambasciatore russo che ribadisce: “Entrata illegalmente nel Paese assieme a terroristi”

L’ambasciatore russo Alexey Paramonov respinge la “sorpresa” espressa dalla Farnesina sul caso degli inviati Rai inseriti nella lista dei ricercati in Russia

Il ministro degli esteri Antonio Tajani, ieri pomeriggio, su sua richiesta è stato convocato al ministero l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia dopo la decisione delle autorità russe di includere nella lista dei ricercati internazionali la giornalista Rai Stefania Battistini e l’operatore Simone Traini. Tajani ha espresso all’ambasciatore russo la forte sorpresa e contrarietà per la misura adottata nei confronti della giornalista e del suo cameraman ed ha ribadito l’importanza di “Tutelare la libertà di stampa, d’informazione e di cronaca, come valori fondamentali da garantire e tutelare a livello universale.”

L’ambasciatore russo Alexey Paramonov ha difeso l’iniziativa russa, perché i due so sono introdotti “illegalmente sul territorio russo” di Kursk “unendosi a formazioni militari composte da soldati ucraini nel corso di un’operazione terroristica”. Il diplomatico ha definito la posizione degli organi competenti russi “legittima”. “La Russia – fa sapere l’ambasciata – tratta con grande riguardo i giornalisti che nell’ambito della loro attività si trovano a operare in zone geografiche ad alto rischio, ma che lo fanno nel rispetto delle regole”.