Bechis contro le “fake news” di Locatelli: “in terapia intensiva solo non vaccinati”. Ecco i veri dati dell’ISS

Il giornalista Franco Bechis sembra avere intrapreso una “battaglia” contro l’informazione distorta sui dati covid e il suo nuovo bersaglio è il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, che sui ricoveri “l’ha sparata grossa”

Che i dati reali sulla pandemia, da parte dei virologi “star” televisive, siano divulgati un po’ alla “come mi pare”, ormai è assodato, ma questa volta Franco Locatelli, ha davvero superato i limiti della decenza.

Il giornalista Franco Bechis, attento a divulgare solo dati ufficiali comprovati da note dell’Istituto Superiore della Sanità, ha beccato con “le mani nella marmellata” il coordinatore del Cts Franco Locatelli, che ieri venerdì 5 novembre, in conferenza stampa insieme al commissario Figliuolo e al ministro Speranza, come si evince dal video, ha detto che “in terapia intensiva sono finiti solo i non vaccinati”.



Niente di più lontano dalla realtà, basta leggere i dati dell’ISS degli ultimi 140 giorni, per vedere che nella varie fasce di età, i vaccinati con ciclo completo ricoverati sono stati ben 899, oltre ad altri 44 finiti in terapia intensiva. A questi si aggiungono 32 decessi.

Questi i dati reali, che dimostrano che il virus contagia tutti indifferentemente. Falsificare questi dati, a nostro avviso, non serve a convincere gli indecisi, anzi, alimenta le tesi dei novax che hanno un motivo in più per affermare che le loro idee sono vere.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/