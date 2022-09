Belpasso (CT). Violenta esplosione in fabbrica fuochi artificio: perde la vita uno dei proprietari

Tragedia nelle prime ore di questa mattina, Antonino Vaccalluzzo muore nell’esplosione della sua fabbrica di fuochi d’artificio



L’esplosione si è verificata intorno alle ore 7.30 presso lo stabilimento della storica azienda etnea Vaccalluzzo di Belpasso, specializzata nella produzione di fuochi d’artificio. A perdere la vita uno dei titolari Antonino Vaccalluzzo di 62anni. Le cause dell’esplosione sono ancora da chiarire, alle indagini oltre ai vigili del fuoco, che stanno lavorando per la messa in sicurezza dello stabilimento, partecipano anche i militari del nucleo ispettorato del lavoro.

Dopo l’esplosione sul posto sono arrivati i soccorsi con l’ausilio dell’elisoccorso, ma non hanno potuto fare nulla per Antonino Vaccalluzzo che sarebbe morto sul colpo e non ci sarebbero altri feriti.