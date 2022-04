Belpietro: “Nessuno vuole la pace, tutti vogliono vincere,le sanzioni non funzionano solo il 19% degli Stati li applica

Per Maurizio Belpietro nessuno dei protagonista della guerra in atto in Ucraina vuole la pace, tutti vogliono vincere

Nella puntata di ieri sera giovedì 14 aprile, di Dritto e Rovescio, programma in onda su Retequattro, il cui tema era la guerra in Ucraina, il conduttore Paolo Del Debbio domanda a Maurizio Belpietro, direttore del giornale “La Verità”, se la Russia, gli Stati uniti, l’Europa o la stessa Ucraina voglia davvero la pace. La risposta di Belpietro è simile a quella che molti altri esperti in questi giorni, hanno dato in altre trasmissioni simili, uno per tutti, il generale Tricarico,

Secondo il direttore della Verità, “tutti vogliono vincere, la Russia per portare a casa un risultato, l’Ucraina vuole vincere per preservare il suo essere Stato, gli Stati uniti vogliono vincere per battere la Russia”. Ed aggiunge: “in mezzo c’è l’Ucraina , ma la guerra è tra Russia e Usa, è una guerra che è iniziata molti anni fa (2014 ndr) e che si sta sviluppando adesso”.

Belpietro parla anche delle sanzioni, dicendo senza mezzi termini che non hanno funzionato, anche perché solo 19% degli Stai nel mondo le stanno applicando, tutto il resto fa affari con la Russia”.