Beppe Grillo mette in vendita su Ebay Una pietra pomice autografata “in grado di grattare via la stupidità umana”

Beppe Grillo ne combina un’altra delle sue e mette in vendita su Ebay una pietra pomice autografata “in grado di grattare via la stupidità umana”, ma la piattaforma non la prende bene e cancella l’account

La trovata di Grillo, che forse voleva essere un tentativo di fare passare in secondo piano i problemi interni del Movimento 5 Stelle a seguito della debacle delle elezioni regionali, si è trasformato in un boomerang. Il comico genovese a supporto della Vendita su eBay della pietra pomice da lui firmata, “a mille euro al pezzo, meno non ve lo posso fare”, sul suo profilo Facebook, ha anche postato un video in cui ne spiega le “proprietà miracolose”.

Ma la piattaforma di e-commerce non ha gradito questa inserzione ed ha deciso di cancellare l’account “elevatobeppegrillo” perché “tali attività costituiscono un rischio (di frode) e la nostra priorità è garantire un mercato affidabile in cui le persone possano acquistare e vendere in sicurezza”.

Una “decisione inappellabile”, come si legge nella comunicazione di eBay che Grillo ha postato sul suo profilo Facebook