Biancavilla (CT). Scooter con 2 ragazzi si schianta contro un palo: muore un 17enne, grave l’altro giovane

Ennesimo incidente mortale in Sicilia nel quale la vittima è un giovane di appena 17 anni, gravemente ferito un altro ragazzo

È accaduto nella mattinata di oggi sul viale dei fiori, strada che collega Adrano a Biancavilla, in provincia di Catania. La vittima è Vito Lanzafame che avrebbe compiuto 18 anni tra due giorni. Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter e stavano andando a scuola, quando, per cause in corso di accertamento, hanno urtato il marciapiede, per poi schiantarsi contro un palo della segnaletica stradale. Nel violentissimo impatto Vito Lanzafame è morto, mentre l’altro giovane è rimasto gravemente ferito.

Sul posto è arrivata un’ambulanza che lo ha portato nell’elipista di contrada “Difesa Luna” di Adrano da dove un elicottero del 118, lo ha trasportato all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità, sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri.