Bidella di 60 anni colta da malore improvviso muore a scuola: inutile i tentativi dei medici del 118 di rianimarla

Tragedia in una scuola media: una bidella è morta dopo essere stata colta da un malore improvviso. Inutile l’intervento tempestivo del 118

È accaduto intorno alle 13 di martedì 7 marzo, in via Vecellio, all’interno dell’istituto scuole medie Arnaldo Fusinato a Schio, in provincia di Vicenza. La vittima è la collaboratrice scolastica Raffaella Bolla, di 60 anni, residente a Magrè. Secondo quanto ricostruito, la donna, mentre gli alunni erano ancora in classe in attesa del suono della campanella, è stata colta da un malore improvviso. Immediata è scattata la chiamata al 118 e nell’istituto è arrivato il personale del Suem, che ha avviato le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo è stato vano e la bidella, 60enne, è deceduta.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri per verbalizzare l’accaduto. I funerali dei Raffella Bolla si celebreranno oggi venerdì 10 marzo, alle ore 15, 45, nella chiesa S. Antonio Abate a Schio.