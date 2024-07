Biden alla nazione: “Mi ritiro per difendere la democrazia, ma meritavo la rielezione”

“Salvare la democrazia viene prima di ogni cosa, anche dell’ambizione personale. Per questo ho deciso di passare la torcia a una nuova generazione”

Con questo messaggio di appena undici minuti, Joe Biden si rivolge alla nazione dallo Studio Ovale per spigare i motivi della rinuncia alla candidatura per le elezioni del 5 novembre e a dare il suo sostegno ufficiale alla sua vice, Kamala Harris. “Il modo migliore per andare avanti è passare il testimone a una nuova generazione. Questo è il modo migliore per unire la nostra nazione”, ha aggiunto.

L’intervento è arrivato pochi minuti dopo il rovente comizio di Donald Trump che a Charlotte, North Carolina, ha usato toni offensivi nei suoi confronti, accusandolo di essere un “degenerato mentale”. Il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato i risultati raggiunti, non ha nascosto l’amarezza per la rinuncia che per sua scelta lo priva della chance di ottenere il secondo mandato. Elogia Kamala Harris – che sfiderà Donald Trump per la Casa Bianca – ma parole di circostanza a parte, non ha fornito una spiegazione reale e dettagliata alla base della sua decisione. Nessun riferimento alle condizioni di salute né alle critiche relative alle sue capacità di affrontare la campagna elettorale.

Biden ha detto di ritenere di aver fatto bene per meritare un secondo mandato ma, ha spiegato, “ho deciso di passare il testimone a una nuova generazione, a voci fresche, sì, a voci più giovani. Questo è il modo migliore per unire la nostra nazione”. La decisione, ha detto ancora, fa parte di quei passaggi che “decidono il destino della nostra nazione e del mondo per i decenni a venire” e ha ribadito come “la cosa grandiosa dell’America è che qui non governano re e dittatori”. “È il popolo a farlo”.

Ed ha aggiunto: “C’è un tempo e un luogo per i lunghi anni di esperienza nella vita pubblica. C’è anche un tempo e un luogo per nuove voci, voci fresche, sì, voci più giovani, e quel tempo e quel luogo è ora”, dice. “La difesa della democrazia è più importante di qualsiasi titolo. Traggo forza e gioia dal lavorare per il popolo americano. Ma questo sacro compito non riguarda me. Riguarda voi. Le vostre famiglie. Il vostro futuro. Riguarda ‘Noi il popolo'”, afferma il presidente. “La cosa grandiosa dell’America è che qui non governano re e dittatori. Lo fa il popolo. La storia è nelle vostre mani. Il potere è nelle vostre mani. L’idea dell’America è nelle vostre mani”.

“Ho il massimo rispetto per questa carica ma amo di più il mio Paese. È stato l’onore della mia vita servire come vostro presidente”, dice. “Ma la difesa della democrazia, che è in gioco, penso che sia più importante di qualsiasi titolo”, ha concluso.