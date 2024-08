Biden ammette: scambio prigionieri Usa e Russia ha richiesto passi difficili, ho chiesto a altri paesi ad agire contro i propri interessi

Il presidente americano ha riconosciuto di avere chiesto ad altri paesi alleati ad agire contro i propri interessi per garantire uno scambio di prigionieri tra Washington e Mosca

Joe Biden dopo aver salutato gli americani rilasciati nello scambio di prigionieri alla base aeronautica di Andrews vicino a Washington, ha detto ai giornalisti che “L’appello più difficile in questo caso è stato rivolto ad altri paesi perché ho chiesto loro di fare alcune cose che andavano contro i loro interessi personali immediati. Ed è stato davvero molto difficile per loro farlo, in particolare per Germania e Slovenia. La Slovenia ha accettato all’ultimo minuto”.

Il Servizio di sicurezza federale russo (FSB) ha confermato che otto cittadini russi, detenuti o condannati in diversi paesi della NATO, sono tornati a casa a seguito di uno scambio di prigionieri effettuato all’aeroporto di Ankara. Tra gli scambiati figurava un cittadino russo conosciuto con il nome di Krasikov, che era stato condannato all’ergastolo in Germania. I russi sono scambiati con un gruppo di soggetti che avevano agito nell’interesse di altri paesi.

Biden ha precisato che la Russia ha rilasciato 16 persone nell’ambito dello scambio di prigionieri, tra cui l’ex marine americano Paul Whelan e il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, condannati in Russia per spionaggio.

Per molti analisti, il presidente russo Vladimir Putin ha messo in atto un colpo magistrale riuscendo a riportare in patria persone che erano state condannate per reati pesantissimi e al contempo liberandosi di oppositori politici che essendo ora confinati all’estero non potranno più agire.