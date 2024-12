Biden annuncia altri 2,5 miliardi di aiuti all’Ucraina. Musk attacca Zelensky: “Campione di furti”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden oggi ha annunciato 2,5 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina e Elon Musk su X scrive: “Uno dei più grandi furti di denaro di tutti i tempi”

Biden, sfruttando le ultime settimane di mandato per aumentare gli aiuti militari a Kiev prima che il presidente eletto Donald Trump prenda il potere, oggi ha annunciato l’invio di 2,5 miliardi di dollari in ulteriori aiuti all’Ucraina. “Su mia indicazione, gli Stati Uniti continueranno a lavorare senza sosta per rafforzare la posizione dell’Ucraina in questa guerra per il resto del mio mandato”, ha dichiarato Biden in un comunicato.

Il nuovo stanziamento all’Ucraina annunciato dal presidente americano ha scatenato il dibattito su X ed Elon Musk, notoriamente contrario al prosieguo dei finanziamenti a Kiev è intervenuto a gamba tesa e rispondendo al commento di un utente secondo cui il presidente ucraino “ha davvero messo a segno uno dei più grandi furti di denaro di tutti i tempi” il proprietario di X ha scritto: “Campione di tutti i tempi”, in approvazione al post, riferendosi al presidente ucraini Zelensky.