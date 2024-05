Biden autorizza Kiev a può colpire in Russia, Mosca risponde bombardando Kharkiv 

“Il presidente ha di recente ordinato al suo team di garantire che l’Ucraina sia in grado di utilizzare le armi statunitensi a Kharkiv a scopo di controffensiva”

Lo riferisce il sito Politico citando due fonti informate. , secondo cui Joe Biden ha “segretamente” autorizzato l’Ucraina a colpire in territorio russo con armi fornite dagli Usa ma solo nell’area vicino a Kharkiv e non a lungo raggio“, ha detto un funzionario americano che parla di un’importante inversione di rotta che aiuterà l’Ucraina a difendersi meglio.

L’avanzata costante della Russia che continua a conquistare insediamenti nonostante l’arrivo delle armi dopo l’approvazione dei 61 miliardi di aiuti americani. hanno indotto Biden a modificare le precedenti regole di ingaggio. Kiev quindi ora potrà utilizzare armi fornite dagli americani, come razzi e lanciarazzi, per abbattere i missili o bombardieri di Mosca o per colpire truppe ammassate appena oltre il confine, vicino alla città. ma non può colpire infrastrutture civili o lanciare missili a lungo raggio contro obiettivi militari nel profondo della Russia.

Qualche ora dopo, la Russia ha lanciato un attacco missilistico su Kiev che ha provocato un incendio in un edificio non residenziale, ha dichiarato il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, che come da prassi ha detto che tutti i missili sono stati distrutti durante il loro avvicinamento alla città”, ma qualcosa ha colpito edificio non residenziale nel quartiere Holosiivskyi della città dove è scoppiato un incendio, ha detto Popko.