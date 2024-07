Biden blinda la sua candidatura e si dice sicuro di vincere: “Nessuno è più qualificato di me per la presidenza”

Nonostante da più parti, anche dall’interno del suo partito e dai grandi finanziatori, arrivino richieste di farsi da parte, Biden non molla ed anzi difende la sua candidatura con ostinazione: “Sono il più qualificato e batterò Trump”

Joe Biden intervistato per 22 minuti da George Stephanopoulos su Abc News, incurante delle pressioni che arrivano dal suo partito, aegli elettori ed ora anche dai finanziatori della campagna elettorale, ribadisce che non intende farsi da parte e si dice sicuro di poter vincere le elezioni e restare in carica per altri quattro anni.

Nell’intervista il presidente Usa è sembrato più sicuro e incisivo rispetto alla disastrosa performance al dibattito contro Donald Trump, ma la sensazione è che non nè rassicurato nè spazzato via i dubbi sulla sue condizioni di salute.

George Stephanopoulos lo ha incalzato proprio sui timori riguardanti la sua età e il suo stato di salute, ma Biden ha risposto in modo evasivo e generico: “Sono in buona forma. Non correrei se non credessi di poterlo fare”, aggiungendo di sottoporsi a controlli medici di routine. “Non esiterebbero a dirmi che c’è qualcosa che non va”. Ed ancora “Con la presidenza faccio un test neurologico completo ogni giorno”, si è limitato a dire, non rispondendo alla domanda si sottoporrà a una valutazione medica indipendente.

Il presidente poi è tornato sul dibattito tv, ribadendo che è stato un “brutto episodio” e “non un segnale di un problema più serio”. Biden ammette di essere arrivato al confronto esausto e di non essere riuscito a recuperare a causa di un brutto raffreddore. “La responsabilità di come è andato il dibattito è solo mia”, ha aggiunto puntando comunque il dito contro il “bugiardo patologico” di Trump che ha mentito ripetutamente.

Infine Biden ha detto di “non credere” ai sondaggi che danno vantaggio al suo rivale a livello nazionale e negli Stati chiave, affermando che dal suo punto di vista è “testa a testa” con Donald Trump. Alla domanda se avesse mai visto un presidente vincere la rielezione con un indice di approvazione del 36% ha risposto: “Non credo che questo sia il mio indice di approvazione”. “Se il Signore Onnipotente scendesse e dicesse ‘Joe, esci dalla corsa’, io uscirei dalla corsa, ma lui non scenderà”, ha spiegato.