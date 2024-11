 Biden chiede  al congresso altri 24 miliardi per l’Ucraina. Musk lo stoppa: “Non va bene”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto altri 24 miliardi al Congresso Usa per supportare Kiev, richiesta subito stoppata da Elon Musk

Lo riportano alcuni media, tra i quali il The Kiyv Independent, secondo cui Biden, prima di lasciare il comando al nuovo presidente Donald Trump avrebbe rivolto un ultimo appello al Congresso Usa per ottenere 24 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina per rafforzare il suo sostegno militare e ricostituire le scorte statunitensi che si sono ridotte, consapevole che il tycoon ha già detto più volte che non intende foraggiare più Kiev.

Appresa la notizia, Elon Musk che è un membro della nuova amministrazione guidata da Donald Trump, ha pubblicato un post su X che riportava la notizia con scritto: “Non va bene“. A prescindere dal commento del Ceo di Tesla, difficilmente la Camera attualmente a guida repubblicana, approverà òa richieste del presidente uscente.