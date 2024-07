Biden, continua a fare gaffe ma esclude il ritiro: “Devo finire il lavoro e batterò ancora Trump”

“Sono la persona più qualificata per correre per la presidenza. Ho battuto Trump una volta, lo batterò di nuovo. La campagna è ancora lunga, io continuerò ad andare avanti. Ho un lavoro da finire”

Lo ha detto Joe Biden nella conferenza di chiusura del vertice Nato, rispondendo alle domande dei cronisti in sala stampa. Di fatto è stato il primo vero test dopo il disastroso confronto televisivo del 27 giugno con Donald Trump e non è stato risolutivo per fugare i dubbi di chi chiede le dimissioni. Il presidente degli Stati Uniti incappa in lapsus e gaffe che i media americani e il suo rivale enfatizzano, ma Biden non molla e rilancia: “Batterò Trump, sono il più qualificato per fare il presidente”.

Il presidente degli Stati Uniti, arriva sul podio con un’ora di ritardo rispetto alle 17.30 inizialmente annunciate ed inizia subito dalla Nato e sull’importanza che hanno gli Stati Uniti nell’Alleanza, marcando le sue differenze con le posizioni assunte da Trump. “Una Nato forte è essenziale per la sicurezza degli Stati Uniti. Io credo che il popolo americano sappia che il mondo è più sicuro con la Nato e che l’America sia più forte con quest’alleanza. L’America deve guidare il mondo, non può arretrare. Siamo gli Usa, siamo una nazione indispensabile”.

Subito dopo inizia a rispondere alle domande dei giornalisti e viene fuori l’ultimo Biden con le sue gaffe.

Alla domanda se è convinto di andare avanti, risponde: “Sono la persona più qualificata per correre per la presidenza”, dice con tono perentorio, ma incappando in un’altra gaffe, confonde la vicepresidente Kamala Harris con Donald Trump e l’ex presidente subito dopo ne approfitta con un post sarcastico sul suo social Truth: “Ottimo lavoro, Joe”. Ma non basta, poco dopo Biden fa l’altro scivolone, presenta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiamandolo “Putin”, poi si corregge tra le risate dello stesso Zelensky.

Ma nonostante gli inciampi, Bidene “rassicura” chi lo vuole mandare a casa: “Non credo che Trump sia qualificato per fare il presidente. Ho battuto Trump una volta, lo batterò di nuovo. La campagna è ancora lunga, io continuerò ad andare avanti. Ho ancora lavoro da fare”, dice.

Infine il presidente giustifica le sue continue gaffe dando la colpa agli innumerevoli impegni. “La mia agenda è strapiena, ho partecipato ad una ventina di grandi eventi. Amo il mio staff, ma continuano ad aggiungere cose… Prima del prossimo dibattito, non attraverserò 15 fusi orari…”, dice. E’ vero che intende abbreviare le giornate lavorative andando a dormire prima? “Se una raccolta fondi inizia alle 21, si può iniziare alle 20 e la gente va a casa alle 22: tutto qui. La mia agenda è strapiena, ho partecipato ad una ventina di grandi eventi. Io ho orari massacranti, Trump giocava a golf. Gli alleati europei -dice- mi dicono ‘vai avanti e batti Trump’…”.

Bidene è consapevole che la sua salute e in particolare le sue capacità cognitive sono sotto la lente di ingrandimento dei media: “Se i medici pensano che ci sia un problema… se credono che io debba fare un altro test neurologico, lo farò. Ma nessuno me l’ha prescritto. Se mi dicono di farlo, lo farò. Chiedete anche a Trump dei suoi test cognitivi”.