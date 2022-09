Biden: difenderemo Taiwan in caso di attacco senza precedenti della Cina

Il presidente americano Joe Biden davanti alle telecamere della Cbs nel programma “60 Minutes”, ha dichiarato che le forze statunitensi difenderanno Taiwan da un’invasione cinese e ha affermato che la politica di Washington è rimasta invariata. Il giornalista per chiarire ha chiesto a Biben: “Quindi, a differenza dell’Ucraina, per essere chiari, signore, le forze statunitensi, gli uomini e le donne statunitensi difenderebbero Taiwan in caso di invasione cinese?”. La risposta del presidente è stata immediata e senza esitazioni: “Sì”.

All’inizio del mese settembre il Dipartimento di Stato ha annunciato la vendita di 1,1 miliardi di dollari di equipaggiamenti militari alla democrazia insulare. “Questo pacchetto – ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel – era in lavorazione da tempo proprio perché ci aspettavamo che sarebbe stato necessario quando la Cina avrebbe aumentato la sua pressione su Taiwan”.

Vedant Patel ha aggiunto: “Abbiamo e continueremo ad essere responsabili, fermi e risoluti e a mantenere aperte le nostre linee di comunicazione con Pechino, ma anche a sostenere Taiwan in modo coerente con la nostra politica”.