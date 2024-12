Biden estende l’immunità a Pfizer e Moderna fino a tutto il 2029 su responsabilità per misure d’emergenza covid

L’amministrazione Biden ha prorogato per la dodicesima volta il Public Readiness and Emergency Preparedness (PREP) Act, concedendo a Pfizer e Moderna l’immunità di responsabilità per le loro contromisure anti-COVID-19 fino al 31 dicembre 2029.

Lo riporta American Hospital Association, gruppo commerciale del settore sanitario con sede a Chicago, che comprende quasi 5.000 ospedali e operatori sanitari. Il 10 dicembre il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani ha modificato la dichiarazione del Public Readiness and Emergency Preparedness Act per il COVID-19, estendendo le protezioni di responsabilità per alcune attività di contromisura COVID-19 fino al 2029.

Tra le altre modifiche, le protezioni si applicano a tutte le attività di contromisura medica fornite attraverso un accordo federale, nonché ai farmacisti, agli stagisti di farmacia e ai tecnici di farmacia che somministrano vaccini COVID-19 e contro l’influenza stagionale e test COVID-19. Queste protezioni si applicano indipendentemente da un accordo federale o da una dichiarazione di emergenza.

Appare evidente che il provvedimento firmato dal presidente uscente Joe Biden è stato pensato per bloccare eventuali azioni legali di Robert F. Kennedy Jr., nominato dal presidente eletto Donad Trump, alla guida del ministero della Salute americano, noto per essere contrario ai vaccini anti covid.