Biden: “Gli Usa addestreranno piloti F16”. Germania e Gb: “decisione di consegnarli spetta a Usa”

Il presidente americano oggi ha informato i leader del G7 , che gli Stati Uniti si occuperanno di addestrare i piloti per gli F-16, ma formazione avverrà in Europa



Secondo fonti della Cnn, Joe Biden oggi ha informato i leader del G7 che gli Usa sosterranno uno sforzo congiunto con alleati e partner per addestrare i piloti ucraini su velivoli di quarta generazione, compresi gli F-16. A dichiaralo alla Cnn è stato un alto dirigente dell’amministrazione, precisando che la formazione non dovrebbe svolgersi negli Stati Uniti e probabilmente avverrà interamente in Europa, anche se il personale americano parteciperà all’addestramento insieme ad alleati e partner in Europa.

Si prevede che ci vorranno diversi mesi per il completamento. “Poiché la formazione si svolgerà nei prossimi mesi, la nostra coalizione di Paesi che partecipano a questo sforzo deciderà quando fornire effettivamente i jet, quanti ne forniremo e chi li fornirà”, ha affermato il funzionario.

Germania e Gb, però sull’invio degli F-16 a Kiev, mettono le mani avanti e precisano che la decisione spetta a Usa. “Qualsiasi decisione di inviare aerei da combattimento F16 in Ucraina ricade sulla Casa Bianca”, hanno precisato i ministri della Difesa britannico e tedesco. “Spetta alla Casa Bianca decidere se vuole rilasciare questa tecnologia”, ha detto il ministro della Difesa britannico Ben Wallace dopo i colloqui con il suo omologo tedesco Boris Pistorius a Berlino. “Dipende dalla Casa Bianca… decidere se gli aerei da combattimento F16 possono essere consegnati”, ha aggiunto Pistorius.

Il premier olandese Mark Rutte.Rutte, sempre sugli F16 su Twitter precisa: “Insieme ai miei colleghi britannici, danesi e belgi accogliamo con favore la notizia che gli Stati Uniti sono pronti ad approvare l’addestramento dei piloti ucraini sui caccia F16. Le modalità verranno definite nelle prossime settimane. L’Ucraina può contare sull’incrollabile sostegno dei Paesi Bassi e dei suoi partner internazionali”.

Soddisfatto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che su Twitter scrive: “Accolgo con favore la storica decisione degli Stati Uniti e del presidente Joe Biden di sostenere una coalizione internazionale di jet da combattimento. Ciò migliorerà notevolmente il nostro esercito nel cielo. Conto di discutere l’attuazione pratica di questa decisione al vertice G7 di Hiroshima”.