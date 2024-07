Biden ignora gli appelli ed è pronto tornare a fare campagna elettorale in Texas e Georgia

“Non state a sentire le tv all news, il presidente Joe Biden rimarrà in corsa per la rielezione”

Lo afferma con dichiarazioni pubbliche e private la manager della campagna di Biden, Jen O’Malley Dillon, che ammonisce il suo staff.continua a insistere nonostante le crescenti pressioni e le insistenti voci di una sua possibile imminente rinuncia alla corsa alla Casa Bianca, il presidente tira dritto.

Il presidente americano Joe Biden, nonostante le crescenti pressioni, e le insistenti voci di una sua possibile imminente rinuncia alla corsa alla Casa Bianca, non appare intenzionato a fare un passo indietro ed anzi si prepara, una volta concluso l’isolamento per il Covid nella sua casa al mare in Delaware, a tornare a fare campagna elettorale per le elezioni 2024, con una puntata in Georgia e Texas nei prossimi giorni. Lo rivela Axios citando fonti vicine a Biden che stanno dicendo ai democratici che insistono per il passo indietro che il presidente non vede l’ora di dimostrare che si sbagliano.

Biden supportato dalla famiglia e dai fedelissimi ignorano il crescente numero di dem che chiedono al presidente di farsi da parte. “Credo che il presidente debba mettere fine alla sua campagna”, ha dichiarato il senatore Sherrod Brown, uno degli ultimi ad unirsi alla lista di chi ha pubblicamente chiesto il passo indietro di Biden. Mentre privatamente, stando a quanto rivelato dai media, ammonimenti in questo senso sono arrivati dai massimi vertici del partito al Congresso.