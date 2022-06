Biden invia nuovi missili a Kiev, Putin: “armi Usa? le stiamo schiacciando come noci”

Biden pronto a mandare armi ancora più potenti in Ucraina e la riposta Putin arriva immediata: “armi Usa? le stiamo schiacciando come noci”

Ormai è chiaro che l’Ucraina è solo il “campo neutro” sul quale si sta combattendo una guerra tra Stati Uniti – Nato – Europa, contro la Russia, che però, neanche la propaganda che esiste in tutte guerre, può negare il fatto che i russi hanno conquistato quasi tutto il sud dell’Ucraina.

Ed è forse in risposta a questi successi militari, che il presidente Joe Biden, nel tentativo di ribaltare le sorti del conflitto, ha annunciato che gli Stati Uniti si preparano a mandare armi ancora più potenti in Ucraina, capaci di colpire in profondità e da lunga distanza i russi che avanzano nel Donbass.

Secondo la Cnn, si tratterebbe della fornitura di Multiple Launch Rocket System (MLRS) e High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), sistemi in grado di lanciare le munizioni fino a 300 chilometri di distanza, ovvero quei missili che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiedeva da tempo.

Ma all’annuncio americano ha subito risposto il presidente russo Vladimir Putin: “La Russia – come riporta l’agenzia Ria Novosti – sta schiacciando come noci le armi americane inviate all’Ucraina e decine di unità sono già state distrutte”.

Inoltre il presidente russo ha anche elogiato l’ efficacia dei sistemi di difesa aerea russi nel respingere gli attacchi delle armi ucraine. “I nostri sistemi di difesa aerea hanno già distrutto dozzine di armi che l’occidente ha inviato a Kiev”, ha detto Putin in un’intervista al giornalista Pavel Zarubin nel programma Moscow.Kremlin.Putin sul canale televisivo Rossiya 1,

Il presidente ha aggiunto che dal 24 febbraio la Russia sta conducendo un’operazione speciale per denazificare e smilitarizzare l’Ucraina, il cui obiettivo è “la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio dal regime di Kiev da otto anni”. In questo contesto, gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO continuano ad inviare armi in Ucraina.

Mosca – sempre secondo l’agenzia Ria Novosti – ha ripetutamente affermato che la fornitura di armi non fa che prolungare il conflitto e i mezzi con i quali vengono trasportati diventano un obiettivo legittimo per le forze aerospaziali russe . “Il nuovo pacchetto di assistenza militare americana – contiua Putin – include quattro moderni sistemi di razzi a lancio multiplo HIMARS in grado di colpire obiettivi a una distanza massima di 80 chilometri”.

Vladimir Zelensky ha promesso di non utilizzare questi sistemi per lanciare attacchi sul territorio russo, ma l’addetto stampa del leader russo, Dmitry Peskov, ha ricordato che Mosca non può considerare attendibili le dichiarazioni ucraine, dal momento che gli accordi di Minsk sono diventati nulli per colpa di Kiev.