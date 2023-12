Biden: “ Mi ricandido per fermare la dittatura di Trum”. Il tycoo: è Biden  “il vero distruttore della democrazia Usa“.

A pochi mesi dalle elezioni presidenziali, Biden attacca Trump : “Se non fosse l’avversario non mi ricandiderei, n on possiamo lasciare che vinca”. Pungente l a replica del tycoon: “È lui il vero distruttore della democrazia”

Il presidente americano, Joe Biden, in evidente difficoltà certificata da tutti i sondaggi che lo vedono molti punti sotto Trump nella corsa alle presidenziali, ha detto che non si ricandiderebbe per un secondo mandato alla Casa Bianca se come suo avversario non ci fosse Donald Trump. “Se Trump non si candidasse, non sono sicuro che mi candiderei di nuovo. Ma non possiamo lasciare che vinca“, ha detto Biden nel corso di un evento per la raccolta di fondi elettorali a Boston.

La replica di Trump non si è fatta attendere: “Io dittatore? Solo per un giorno”, ha detto il tycoon, aggiungendo che, in caso di vittoria nelle prossime presidenziali, non abuserebbe del suo potere come punizione contro qualcuno “tranne il primo giorno”. In un’intervista a Fox News, ha spiegato: “Voglio chiudere il confine ma, fatto questo, non sono un dittatore“. Trump è inoltre tornato ad attaccare i suoi rivali definendoli “parassiti” e ha ribadito che il presidente Joe Biden è “il vero distruttore della democrazia americana“.