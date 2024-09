Biden non da l’Ok per colpire Russia ma annuncia nuovi aiuti per 7,9 miliardi. Il piano di pace di Zelensky non convince

Il piano di pace presentato da Zelensky non ha convinto Biden che però assicura sostegno a lungo termine e annuncia altri aiuti militari per 7,9 miliardi di dollari: “Forniremo a Kiev munizioni a lungo raggio”. Non c’è l’ok a colpire il territorio russo con i missili americani

Il presidente americano, Joe Biden, con un comunicato ha annunciato un nuovo pacchetto per la “assistenza alla sicurezza per l’Ucraina e una serie di azioni aggiuntive per aiutare l’Ucraina a vincere questa guerra”. “Ho ordinato al dipartimento della Difesa di allocare tutti i fondi rimanenti per l’assistenza alla sicurezza che sono stati stanziati per l’Ucraina entro la fine del mio mandato – spiega Biden – Come parte di questo sforzo, il dipartimento della Difesa stanzierà i fondi rimanenti dell’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina entro la fine di quest’anno”.

Tra le armi che verranno fornite alle forze ucraine, aggiunge, c’è anche “la munizione a lungo raggio Joint Standoff Weapon” con l’obiettivo di “potenziare le capacità di attacco a lungo raggio dell’Ucraina”. Ma Biden, non da il via libera sull’uso contro la Russia delle armi a lungo raggio fornite dagli Usa, che il presidente ucraino Volodymr Zelensky chiede da mesi con insistenza. Evidentemente le parole di Putin sull’uso delle armi nucleari qualche effetto lo hanno prodotto.

Inoltre secondo quanto riporta il Wall Street Journal, citando funzionari statunitensi, l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden non è rimasta impressionata dal piano di pace presentato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenky durante la sua visita nel Paese.

Secondo i funzionari statunitensi, il piano del leader ucraino per vincere la guerra con la Russia manca di una strategia globale e si concentra solo sulla fornitura di più armi e sull’allentamento delle restrizioni sui missili a lungo raggio. “Non sono impressionato, non c’è molto di nuovo lì”, ha detto un alto funzionario. Prima dell’incontro Biden-Zelensky previsto per oggi, alti funzionari statunitensi ed europei che hanno familiarità con le linee generali del piano hanno affermato al Wsj che non offre un percorso chiaro verso la vittoria per l’Ucraina, soprattutto perché le forze russe stanno lentamente ma inesorabilmente ottenendo vittorie sul campo di battaglia.