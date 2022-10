Biden: “Non voglio incontrare Putin al G20”, il russo risponde: “Forse andrò, ma per incontrare il presidente Indonesiano”

Biden fa sapere che non intende incontrare Putin al G20, che a sua volta fa sapere che forse andrà lo stesso, ma per incontrare il presidente dell’Indonesia

Vladimr Putin annuncia che forse parteciperà al G20 in Indonesia, ma il presidente americano Joe Biden subito fa sapere che “non ha intenzione” di incontrarlo. A riferirlo è il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, spiegando che Biden non ha intenzione “di sedersi ad un tavolo e discutere” con il presidente russo.

La risposta di Putin non è tardata ad arrivare, con la conferma che potrebbe partecipare al G20 indonesiano. “Forse ci andrò”, – come riporta Ria Novosti – parlando al Valdai International Discussion Club, poi quasi per ignorare quanto detto dal presidente americano, ha aggiunto: “Sono grato al presidente dell’Indonesia per l’invito a partecipare al G20. In ogni caso la Federazione russa sarà rappresentata ad alto livello”. Come a dire io vado a prescindere dalle tue idee perchè invitato dal padrone di casa.