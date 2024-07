 Biden positivo al covid con sintomi leggeri: salterà un evento a Las Vegas

Il presidente degli Stati Uniti, è positivo covid, lo certifica il test in Nevada e non potrà partecipare a un evento a Las Vegas

Lo ha annunciato la ceo di UnidosUS, Janet Murguía, organizzatrice dell’evento. “Oggi il presidente Biden è risultato positivo al COVID-19. È vaccinato e potenziato e presenta sintomi lievi. Tornerà nel Delaware dove si autoisolerà e continuerà a svolgere pienamente tutti i suoi compiti durante quel periodo. La Casa Bianca fornirà aggiornamenti regolari sullo status del Presidente mentre continua a svolgere tutti i compiti dell’ufficio mentre è in isolamento”, ha riferito in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

Joe Biden 81 anni, presenta sintomi leggeri, comunica la Casa Bianca che ha confermato la positività di Biden evidenziando che il presidente “è vaccinato e ha fatto il richiamo. Presenta sintomi leggeri”. Biden “ritornerà in Delaware dove sarà in isolamento e continuerà a svolgere tutti i propri compiti durante questo periodo”. E proprio prima di salire sull’Air Force One, il presidente ha risposto ad una domanda sulle sue condizioni: “Bene, mi sento bene”

Il presidente è stato sottoposto al test “e i risultati sono stati positivi” e gli è stata somministrata la prima dose di antivirale Paxlovid. I parametri del presidente, secondo le informazioni diffuse dalla Casa Bianca, non presentano anomalie per quanto riguarda temperatura corporea, battito cardiaco e saturazione.

La notizia della positività arriva nella giornata durante la quale il presidente in un’intervista per la prima volta ha parzialmente aperto all’ipotesi di compiere un passo indietro e rinunciare alla candidatura per le elezioni. Biden ha detto che prenderebbe in considerazione la possibilità di farsi da parte solo a determinate condizioni: “Se avessi qualche problema medico, se qualcuno, se un dottore venisse da me dicendomi che ho questo e quel problema”. Il tema della salute di Biden è sotto i riflettori dal disastroso confronto televisivo del 27 giugno con Donald Trump: i dubbi sulle capacità fisiche e cognitive del presidente continuano a condizionare il dibattito politico.

Nel partito democratico un numero crescente di esponenti che invocano il suo passo indietro e nelle ultime ore si è aggiunto anche il deputato Adam Schiff, uno dei pesi massimi tra i dem: “La nostra nazione è ad un bivio: una seconda presidenza Trump minerebbe le vera fondamenta della nostra democrazia, ed io ho seri dubbi sul fatto che il presidente Biden possa battere Trump a novembre”, ha detto.